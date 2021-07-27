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Gündem
Mehmet Yücel DURAK/DHA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 18:28 | Son Güncelleme:

Otobüste fenalaşan kadını, şoför hastaneye yetiştirdi

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Otobüste fenalaşan kadını, şoför hastaneye yetiştirdi

Siirt'te toplu taşıma aracında baygınlık geçiren kadın, otobüs şoförü Cengiz Çelik tarafından hastaneye götürüldü.

Siirt Belediyesi bünyesindeki Cengiz Çelik'in kullandığı 56 DA 905 plakalı yolcu otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen kadın baygınlık geçirdi.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple kadının baygınlık geçirdiğini fark eden yolcular, durumu sürücü Çelik'e bildirdi. Bunun üzerine sürücü Çelik, güzergahı dışına çıkıp kadını Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Acil serviste tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüste fenalaşan kadını, şoför hastaneye yetiştirdi


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