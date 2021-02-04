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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Otobüste esrara gözaltı

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Otobüste esrara gözaltı
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MALATYA'da, polisin durdurup arama yaptığı yolcu otobüsünde, 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, 1 yolcunun üzerinden 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi gözaltına aldı.

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