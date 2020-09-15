Otobüste düşürdüğü içinde 6 bin lira olan cüzdanını şoförden alırken ağladı

Otogar-Maşukiye arasında yolcu taşıyan halk otobüsü sürücüsü Hasan Aliş, seferini tamamlayıp, son durağa geldikten sonra aracın içini kontrol ederken, koltuklardan birinin üzerinde cüzdan buldu. Hasan Aliş, vardiya amirini arayarak, cüzdan bulduğunu, içinde 6 bin TL ile kimlik ve banka kartları olduğunu bildirdi.

Cüzdanını düşüren yolcu ise durumu fark edip, 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi ile iletişime geçti. Yolcu ile sürücü görüştürülerek, güzergah üzerinde buluşmaları sağlandı. Cüzdanı teslim alan ismi öğrenilemeyen kişi, sürücüye cüzdanını bulduğu için 200 TL vermeye çalıştı. Sürücü Hasan Aliş, “Bu benim görevim biz sizlerin güvenliğini ve ulaşımını sağlamak için buradayız” diyerek bu teklifi geri çevirdi. Sürücüye teşekkür ederken, sevinçten gözyaşlarına boğulan vatandaş, “Allah senden razı olsun, cüzdanımı bana eksiksiz teslim ettiğin için çok teşekkür ederim" dedi.

Hasan Aliş çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben insanlık, vatandaşlık görevimi yaptım. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Tüm sürücü arkadaşlarım da benim yaptığım hareketi yapardı" dedi.