OtobÃ¼ste direkt mi gidiyorsun sorusuna yamuk gidiyorum cevabÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

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Olay, 10 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ EyÃ¼psultan'da meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Ayhan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ± Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼, EyÃ¼psultan'da yolcularÄ± aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, bir yolcunun sorduÄŸu soruya ÅŸÃ¶fÃ¶rÃ¼n verdiÄŸi cevaba sinirlenen baÅŸka bir yolcu ile ÅŸofÃ¶r arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada, polis memuru ÅŸofÃ¶rÃ¼ darbetti. OtobÃ¼sÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±nda da devam eden kavga, yolcularÄ±n araya girmesiyle son buldu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise gÃ¼venlik kamerasÄ±yla kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, otobÃ¼sÃ¼n yolcularÄ± aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bir kiÅŸinin kimliÄŸini gÃ¶stererek otobÃ¼se girdiÄŸi, ardÄ±ndan da bir kadÄ±nÄ±n ÅŸÃ¶fÃ¶re, "Bu otobÃ¼s direk mi gidiyor?" diyerek soru sorduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. ÅžÃ¶fÃ¶rÃ¼n, "yamuk gidiyor" demesi Ã¼zerine, kimliÄŸini gÃ¶stererek giren kiÅŸinin "Polis memuruyum" dediÄŸi ve "dÃ¼zgÃ¼n cevap vereceksin" dediÄŸi duyuluyor. Daha sonra Ä°ETT ÅŸÃ¶fÃ¶rÃ¼ ile polis arasÄ±nda bir sÃ¼re tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda polis olduÄŸunu sÃ¶yleyen kiÅŸi Ä°ETT ÅŸÃ¶fÃ¶rÃ¼nÃ¼ darbediyor. ArdÄ±ndan ikili otobÃ¼sÃ¼nde dÄ±ÅŸÄ±nda da da birbirine kavga ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

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Ayhan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n hakkÄ±nda "GÃ¶revli Memura Mukavemet - KiÅŸilerin Huzur ve SÃ¼kununu Bozma-Kasten Yaralama" suÃ§larÄ±ndan adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adli makamlarca adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.