Otobüste can pazarı: 8 ölü 33 yaralı

İzmir-Antalya seferini yapan Mustafa Fevzi Merdin (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, dün 01.40 sıralarında Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

BABA BEBEĞİNİN ÜSTÜNE KAPANMIŞ

İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken kaza yerinde tam bir can pazarı yaşandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdin ile yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyiol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığa, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay anında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı belirlendi. Yangının başlamasının ardından otobüste yaşanan kargaşada bazı yolcuların kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. 8 kişinin cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartılarak morga kaldırıldı. Yaralanan 33 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

20 DAKİKA ÖNCE ŞÜPHELENMİŞ

Yolcuların çoğunun kaza sırasında uyuduğu öğrenildi. Yaralılar jandarmaya verdikleri ilk ifadelerde, otobüs şoförünün kazadan yaklaşık 20 dakika önce otobüsü yol kenarına çektiği, araçtan inerek kontrol yaptığı ve ardından yoluna devam ettiğini söyledi.

ZİNCİRLEME KAZA: 4 ÖLÜ 11 YARALI

BURDUR’un Bucak ilçesinde önceki gece 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücülerden İsmail Kır (57) ve Furkan Kürşat Yıldız (30) ile yolculardan İnci Yıldız (55) ve Ramazan Yıldız’ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar İbrahim E.O., Ayşe M.O. (21), Zeynep S.O. (21), E.B.K. (10), Şerafettin Ş.B., Alim M.B. (31), Kevser B. (27), M.A.O. (6), Ayşe Y. (53), Umut F.D. ve Esengül K. (50), çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücülerden İbrahim E.O., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Isparta - Antalya yolu bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin araçları kaldırılıp yolu temizlemesinin ardından dün sabaha karşı yol tekrar ulaşıma açıldı.

PROFESÖRÜN ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Kazada hayatını kaybedenlerden İsmail Kır’ın, Isparta SDÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde profesör olarak görev yaptığı öğrenildi. Prof. Dr. İsmail Kır’ın ölümü, akademisyenleri, öğrencilerini ve memleketi Antalya’nın Serik ilçesindeki yakınlarını üzdü. Prof. Dr. İsmail Kır’ın cenazesi dün Isparta’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TABELAYA DALDILAR: ÇİFT ÖLDÜ ÇOCUKLARI YARALI

BOLU’da Anadolu Otoyolu’nda Ankara yönüne giden Yusuf Ergen yönetimindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, dün 07.00 sıralarında kavşakta Dörtdivan ilçesine dönüşü gösteren tabela direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücüsü Yusuf Ergen (41) ve eşi Elif Ergen’in (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan çiftin çocukları E.G. (6) ise ağır yaralı olarak Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ARAÇ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ 7 YARALI

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde önceki gece 21 AHF 513 plakalı belediye otobüsü ile 34 HE 9242 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan toplam 9 kişi ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’si, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 6 YARALI

ÇORUM’un İskilip ilçesinde Atatürk Orman Çiftliği girişinde önceki gün 21.00 sıralarında, Nihat Can Ç. yönetimindeki 06 FBU 295 plakalı otomobil ile Osman Bağdat’ın (69) kullandığı 34 NT 1006 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Şükrü B., Safure B., Seda Ç., Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Osman Bağdat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

