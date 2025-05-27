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Otobüste boğazına şeker kaçtı, şoförün Heimlich manevrasıyla kurtuldu

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#Heimlich Manevrası#Otobüs Kazası#Çocuk Kurtarma
Otobüste boğazına şeker kaçtı, şoförün Heimlich manevrasıyla kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 17:12

Karaman'da annesiyle bindiği otobüste boğazına şeker kaçan 1 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

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Karaman Belediyesine ait halk otobüsünde annesiyle yolculuk eden 1 yaşındaki erkek çocuğun boğazına şeker kaçtı. Annenin telaşlanması üzerine olayı gören sürücü Ahmet Kurnaz, otobüsü durdurarak çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.

ŞOFÖR KURTARDI

Müdahaleyle boğazındaki şeker çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şoför Ahmet Kurnaz, gazetecilere, yolculuk esnasında dikiz aynasından bebeğin öksürdüğünü ve morardığını gördüğünü söyledi.

“NEFES ALAMIYORDU VE MORARMIŞTI”

Annenin panik yapması üzerine aracı durdurup müdahale ettiğini belirten Kurnaz, "Otobüsü yol kenarında durdurarak bebeğin yanına gittim. Bebeğin nefes almadığını ve yüzünün morardığını fark edince Heimlich manevrası yapmaya başladım. 3 ya da 4 seferde bebek nefes almaya başladı. Daha sonra su verdim. Bebeğin annesi bana teşekkür etti." dedi.

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“BÜTÜN ŞOFÖRLER BU EĞİTİMİ ALMALI”

İşe başlamadan önce kendilerine ilk yardım eğitiminin verildiğini anlatan Kurnaz, bütün şoförlerin bu tür eğitimleri alması gerektiğini ifade etti.

Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Kurnaz'a, Karaman Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Güventürk ve Eyüp Hüsamettin Arslan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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#Heimlich Manevrası#Otobüs Kazası#Çocuk Kurtarma

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