MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtobüste 68 Afgan göçmen yakalandı
GeriGündem Otobüste 68 Afgan göçmen yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DİLOVASI(Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Otobüste 68 Afgan göçmen yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otobüste 68 Afgan göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu gişeleri çıkışında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı, otobüsün 2 sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası gişeleri çıkışında bir otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolde otobüste yolculuk eden 68 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. gözaltına alındı. 68 kaçak göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi