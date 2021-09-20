Otobüslerde PCR testi zorunlu mu?

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Otobüse binmek için PCR testi ve aşı şart mı sorusu, şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşların ve şehir içi yolculuğunda otobüs kullanmak isteyen kişilerin gündemini oluşturuyor. 1 doz aşı olanlar otobüse binebilir mi sorusunun cevabını da merak eden pek çok vatandaş, konuyla ilgili detayları sorguluyor. Peki, otobüse binmek için PCR testi ve aşı şart mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

OTOBÜSLERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Şehirler arası otobüs yolculuğunda çift doz aşı olmayan, hastalığı geçirmemiş 18 yaş ve üstü yolcuların seyahatlerinden en fazla 48 saat önce yapılmış negatif PCR testlerini firmaya ibraz etmeleri gerekiyor.

AŞI OLMAYANLAR SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı’nca havaalanlarındaki PCR testi uygulaması devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek. Ya da 48 saat öncesinden yaptırdığı test sonucuna ilişkin belgeyi ibraz ederek uçuş yapabilecek.

Şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayanlardan zorunlu olarak 48 saat önce yaptırılmış PCR testi istenecek.

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Yüksek Hızlı Tren kullananlara belli noktalarda kontrol yapılacak. PCR testi belgelerini gösteremeyen yolcular ilk durakta indirilecek ve kendisine ücret iadesi yapılmayacak.

PCR testi uygulaması özek sektörde de yaygınlaştırılacak. Artık işyerleri aşısız çalışanından düzenli olarak test isteyebilecek.

İETT OTOBÜSLERİNDE AŞI ZORUNLU MU?

İETT otobüslerinde ve toplu taşıma araçlarında HES kodu tanımlama şartı devam edecek. Ancak HES kodunda aşı tanımlı olmayanların toplu taşımayı kullanıp kullanamayacağına yönelik henüz bir bilgi yer almıyor.