Otobüslerde 3 bin ‘gizli yolcu’... Trafik yakın takipte

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Trafik yoğunluğu, kural ihlalleri anlık izlenecek. Ayrıca, bayram tedbirleri kapsamında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere 3 bin gizli yolcu görevlendirilmesi de yapıldı. Polis memurlarından oluşan gizli yolcular, otobüs şoförlerinin kural ihlali yapıp yapmadığını denetleyecek.

92 BİNDEN FAZLA KAMERA

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Müdürü Zafer Aydın, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında günlük ortalama 17 bin 645 ekibin sahada görevlendirildiğini söyledi. Her gün bin 485 radar ile hız denetimi gerçekleştirileceğini belirten Aydın, “Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ile 92 binden fazla kamerayı izleyebiliyoruz” dedi.

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