Otobüsler çalışıyor mu? İETT otobüs seferleri iptal mi oldu?

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Otobüsler ve İETT çalışıyor mu sorusu yanıt buldu. Trafikte özel araçlarını kullanmamayı tercih eden vatandaşların da rağbet gösterdiği otobüs seferleri, pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Peki, otobüsler çalışıyor mu? İETT seferleri iptal mi oldu? İşte, o detaylar

OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU? OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İETT, 13 Mart tarihli otobüs seferlerinin mevcut hava şartları nedeniyle gecikmelerle gerçekleşebileceğini, dolayısıyla yolcuların buna göre sefer tercihi yapmalarını ifade etti.