Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otobüsler çalışıyor mu? İETT otobüs seferleri iptal mi oldu?

#Otobüsler#Otobüsler Çalışıyor Mu#Otobüs Seferleri İptal Mi
Otobüsler çalışıyor mu İETT otobüs seferleri iptal mi oldu

Otobüsler çalışıyor mu sorusu, ulaşımını toplu taşıma ile sağlamak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. İstanbul'da kar yağışının devam etmesi dolayısıyla otobüsler aracılığıyla ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bugün otobüsler çalışıyor mu? Otobüs seferleri iptal mi oldu? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Otobüsler ve İETT çalışıyor mu sorusu yanıt buldu. Trafikte özel araçlarını kullanmamayı tercih eden vatandaşların da rağbet gösterdiği otobüs seferleri, pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Peki, otobüsler çalışıyor mu? İETT seferleri iptal mi oldu? İşte, o detaylar

OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU? OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İETT, 13 Mart tarihli otobüs seferlerinin mevcut hava şartları nedeniyle gecikmelerle gerçekleşebileceğini, dolayısıyla yolcuların buna göre sefer tercihi yapmalarını ifade etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otobüsler#Otobüsler Çalışıyor Mu#Otobüs Seferleri İptal Mi

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen