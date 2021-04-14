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Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Otobüsle seyahat etmek yasak mı? Şehirlerarası otobüs yolcuğu yasağı hakkında detaylar

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Otobüsle seyahat etmek yasak mı? Şehirlerarası otobüs yolcuğu yasağı hakkında detaylar

Otobüs yolculuğu serbest mi sorusu ile şehirler arası otobüs yolculuğu hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, kısıtlama kararları sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın konuyla alakalı açıklamalarına odaklandı. Yasak ve kısıtlamaların başlaması dolayısıyla şehirler arası otobüs yolculuğu yapıp yapamayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, şehirlerarası otobüs yolculuğu yasak mı, serbest mi? İşte, bakanlıktan gelen açıklamalar ve detayları

Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağı hakkında önemli bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre şehirlerarası otobüs yolculuğu, belirli koşullar altında serbest olacak. Yolculuk esnasında HES Kodu ibraz etmek ise büyük önem arz edecek. İşte, şehirlerarası otobüs yolcuğu yasağı hakkında detaylar

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YOLCUĞU YASAĞI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak."

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