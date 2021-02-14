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Gündem
Burak CAN / DHA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Otobüse karantina! Son durak hastane

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Otobüse karantina! Son durak hastane
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Artvin’den Antalya’ya giden Resul Özdemir yönetimindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsü, dün saat 04.30 sıralarında Samsun-Kırıkkale karayolunun Balışeyh mevkisinde durduruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan jandarma kontrol noktasında otobüsteki yolcularda HES kodu sorgulaması yapıldı. Sistemde 2 yolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu görüldü.

Otobüse karantina Son durak hastane

Bunun üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezi ekipleri kontrolünde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde 29’u yolcu toplam 31 kişiye koronovirüs testi yapıldı. Test işleminin ardından da 31 kişi, Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı. İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yolcuya ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı.

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