Otobüse binen kadının cüzdanını böyle çaldılar

Otobüsün güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. H.A isimli kadın, Beylikdüzü durağında Unkapanı'na gitmek üzere 145T numaralı Beylikdüzü-Taksim otobüsüne yöneldi. O sırada durakta bekleyen 3 kadın, H.A ile birlikte otobüse girdi. Kadınlardan biri, H.A'dan önce içeri girerken diğer ikisi ise arkasından giriş yaptı.

3 kişi otobüsün girişinde bilet basma işlemi sırasında H.A'yı aralarına aldı. Arkasından gelen kadınlardan biri elindeki poşetle perdeleme yaparak H.A.'nın sırt çantasında bulunan cüzdanı çaldı. Cüzdanın çalınmasının ardından 3 kadın, İstanbul Kart'larının 'yetersiz bakiye' uyarısı üzerine otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. H.A.'nın cüzdanın çalındığını fark edip kamera kayıtlarının incelenmesinin arından hırsızlık olayı ortaya çıkmış oldu. H.A. çalınan cüzdanda; bin lira nakit para, içerisinde bin 500 lira bulunan hesap kartı ve 300 liralık yemek kartı olduğunu beyan etti.