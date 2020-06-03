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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

Otobüs yolcusu, 1,5 kilo metamfetaminle yakalandı

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Otobüs yolcusu, 1,5 kilo metamfetaminle yakalandı
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VAN'da, jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsündeki 1 yolcunun üzerinde, 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü için Gevaş ilçesine bağlı Balaban'da uygulama noktası oluşturdu. Kontrol sırasında durdurulan yolcu otobüsündeki 1 yolcu şüpheli tavırlar sergiledi. Adı açıklanmayan şüphelinin üzerinde, yapılan aramada 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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