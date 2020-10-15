MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtobüs yolcuları sıkı takipte
GeriGündem Otobüs yolcuları sıkı takipte
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 18:00 | Son Güncelleme:

Otobüs yolcuları sıkı takipte

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otobüs yolcuları sıkı takipte
Abone Olgoogle-news

Malatya’da yolcu otobüsleri sıkı takip ediliyor. Yapılan kontrollerde esrar ve kaçak cep telefonları ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kale ilçesinde yol kontrol noktasında iki ayrı yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalar sonunda, 100 gram toz esrar ve 3 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Jandarma olayla ilgili iki yolcuyu gözaltına alırken, tahkikat ise sürdürülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle