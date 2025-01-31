Otobüs ve metroda unutulan eşyalar burada sahiplerini bekliyor

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Bursa'da 2024 yılında otobüslerle 229 milyon 407 bin 883 kişi, tüm raylı sistemlerle 104 milyon 488 bin 143 kişi olmak üzere toplam 333 milyon 896 bin 26 vatandaşın kent içinde yaptığı yolculuklar, Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi BURULAŞ tarafından sağlandı.

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Vatandaşların şehir içi ulaşımlarda kullandığı metro, tramvay ve otobüslerle, BUDO ve BBBUS gibi ulaşım araçlarında unuttukları eşyalar, Osmangazi Metro İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosu'nda muhafaza ediliyor. Unutulan eşyalar arasında işitme cihazları, skuter, koltuk değnekleri, baston, resim tuvalleri, anahtarlıklar, kolyeler, saatler, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve halı gibi birçok eşya bulunuyor.

‘BULUNMAZ DİYE VAZGEÇMESİNLER’

Kayıp Eşya Bürosu'ndaki eşyaların güvenli bir şekilde muhafaza edildiğini belirten Raylı Sistemler İstasyonlar Şefi Şerife Sibel Deniz, “Kayıp Eşya Büromuzda eşyaların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve sahiplerine teslim edilmesini sağlıyoruz. Eşyalarını kaybeden vatandaşların, Kayıp Eşya Bürosu’na bizzat başvurması veya 452 52 44 numaralı telefondan bize ulaşması gerekiyor. Ayrıca web sitemizdeki kayıp eşya formunu doldurarak da bize ulaşabilirler. Eşyalarını bulanlar memnun ayrılıyor. Eşyasını kaybedenler, bulunmaz diyerek vazgeçmesinler.

Mutlaka Kayıp Eşya Bürosu’na başvursunlar” dedi. (DHA)