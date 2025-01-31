×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otobüs ve metroda unutulan eşyalar burada sahiplerini bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#BURSA#Toplu Taşıma#Unutulan Eşyalar
Otobüs ve metroda unutulan eşyalar burada sahiplerini bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 16:11

Bursa'da toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar Kayıp Eşya Bürosu'nda muhafaza ediliyor. Unutulan eşyalar arasında işitme cihazından koltuk değneğine, skuterden halıya kadar çok sayıda eşya bulunuyor.

Haberin Devamı

Bursa'da 2024 yılında otobüslerle 229 milyon 407 bin 883 kişi, tüm raylı sistemlerle 104 milyon 488 bin 143 kişi olmak üzere toplam 333 milyon 896 bin 26 vatandaşın kent içinde yaptığı yolculuklar, Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi BURULAŞ tarafından sağlandı.

Otobüs ve metroda unutulan eşyalar burada sahiplerini bekliyor
Vatandaşların şehir içi ulaşımlarda kullandığı metro, tramvay ve otobüslerle, BUDO ve BBBUS gibi ulaşım araçlarında unuttukları eşyalar, Osmangazi Metro İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosu'nda muhafaza ediliyor. Unutulan eşyalar arasında işitme cihazları, skuter, koltuk değnekleri, baston, resim tuvalleri, anahtarlıklar, kolyeler, saatler, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve halı gibi birçok eşya bulunuyor.
Otobüs ve metroda unutulan eşyalar burada sahiplerini bekliyor

Haberin Devamı

‘BULUNMAZ DİYE VAZGEÇMESİNLER’

Kayıp Eşya Bürosu'ndaki eşyaların güvenli bir şekilde muhafaza edildiğini belirten Raylı Sistemler İstasyonlar Şefi Şerife Sibel Deniz, “Kayıp Eşya Büromuzda eşyaların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve sahiplerine teslim edilmesini sağlıyoruz. Eşyalarını kaybeden vatandaşların, Kayıp Eşya Bürosu’na bizzat başvurması veya 452 52 44 numaralı telefondan bize ulaşması gerekiyor. Ayrıca web sitemizdeki kayıp eşya formunu doldurarak da bize ulaşabilirler. Eşyalarını bulanlar memnun ayrılıyor. Eşyasını kaybedenler, bulunmaz diyerek vazgeçmesinler.

Otobüs ve metroda unutulan eşyalar burada sahiplerini bekliyor
Mutlaka Kayıp Eşya Bürosu’na başvursunlar” dedi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#BURSA#Toplu Taşıma#Unutulan Eşyalar

BAKMADAN GEÇME!