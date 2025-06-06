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Otobüs tramvay durağına daldı: 2 yaralı

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#Otobüs Kazası#Tramvay Durağı#Sağlık Ekipleri
Otobüs tramvay durağına daldı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 15:30

Eskişehir’de belediye otobüsü tramvay durağına çarparken o esnada bekleyen 2 yolcu yaralandı. Yolcular hastaneye kaldırıldı.

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Eskişehir’de Elif E.’nin kontrolünü yitirdiği belediye otobüsü tramvay durağına daldı. Kazada Elif E. ile durakta bekleyen 2 yolcu yaralandı. Kaza, Odunpazarı ilçesi Atatürk Lisesi tramvay durağında meydana geldi. Elif E., kullandığı 26 GA 289 plakalı belediye otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs Atatürk Lisesi yakınındaki tramvay durağına daldı.

Otobüs tramvay durağına daldı: 2 yaralı

DURAKTA BEKLEYEN 2 YOLCU YARALANDI

Kazada, durakta bekleyen yolculardan Zeki P. ile sürücü Elif E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Otobüs tramvay durağına daldı: 2 yaralı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Otobüs Kazası#Tramvay Durağı#Sağlık Ekipleri

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