Otobüs tekerinde kaçak yolcu

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İstanbul Beyoğlu’nda Talimhane oteller bölgesinde dün 11.00 sıralarında Yunanistan’dan gelen turist kafilesi ülkelerine dönmek üzere tur otobüslerine bindi. Otobüsün altından ses geldiğini fark eden şoför, aracın altına baktı. 2 kişinin tekerlerin arasında olduğunu görünce hemen yetkililere haber verdi. Otobüsün altından çıkarılan 2 kişi polise teslim edildi.

‘PİSTONLARIN ÜZERİNDEYDİLER’

Olayı gören taksi şoförü Osman Büte, “Tur otobüsü otele yanaştı. Otobüsün arka lastiğinin oradan ses geliyordu. Otobüs şoförü indi, baktı. Görevlilere haber verdi. Ben de gittiğimde lastiklerin arasında bir insan görülüyordu. Sonra otobüsün altına girdik baktık. İki kişi vardı. Biz onları dışarıya çıkardık. Otobüsün altından çıkanlar Filistinliymiş. Sonra polisler geldi aldı götürdü. Otobüs Yunan plakalıydı. Yunanistan’a gitmek istiyorlarmış. Orada gidebilirler miydi bilmiyorum. Pistonların üzerindeydiler. Soğuğa ve yol şartlarına dayanabilirler miydi bilmiyorum. Kalın giyinmişlerdi” dedi.