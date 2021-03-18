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Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Otobüs sürücüsüne dehşeti yaşattı! O anlar kameraya yansıdı

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İzmit’te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir kişinin, kendisine itiraz eden halk otobüsü sürücüsünü darbettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, halk otobüsüne binen kişinin bir süre sürücü ile sözlü tartışma yaşamasının ardından sürücüye yumruk attığı görülüyor. Görüntülerin devamında sürücünün halk otobüsünün kapılarını kapatması ve polisi arayacağını söylemesi üzerine, sürücünün önündeki butonlara basarak halk otobüsünün kapısını açan saldırgan, otobüsten inerek uzaklaşıyor.

Otobüs sürücüsüne dehşeti yaşattı O anlar kameraya yansıdı

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