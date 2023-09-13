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Otobüs şoföründen 15 yaşındaki kıza taciz! Cep telefonuyla kaydedip şikayetçi oldu

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#Otobüs#Şoför#Taciz
Otobüs şoföründen 15 yaşındaki kıza taciz Cep telefonuyla kaydedip şikayetçi oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 13:21

Düzce’de H.B.(15), yolculuk sırasında arka koltuğunda oturan, otobüsünün yedek şoförünün, camla koltuk arasından elini uzatarak kendisine dokunduğu anları cep telefonuyla kaydederek taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Polis, tacizcinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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Muğla’dan, 6 Eylül saat 21.30’da, otogardan 41 EF 729 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne binen H.B., Düzce’de yaşayan ve birlikte kaldığı yengesinin yanına gelmek için yola çıktı. Yolculuk sırasında, otobüsün yedek şoförü olduğu iddia edilen kişi, genç kızın arka koltuğuna oturdu.

Otobüs şoföründen 15 yaşındaki kıza taciz Cep telefonuyla kaydedip şikayetçi oldu

ARKA KOLTUKTAN ELİNİ UZATIP DOKUNDU

İddiaya göre yedek şoför, genç kız uyuduğu sırada saçlarını okşadıktan sonra koltuk ile cam arasından elini uzatarak dokunmaya başladı. Bir anda korkan genç kız, yedek şoförün kendisine dokunduğu o anları cep telefonuyla kaydetti.

VİDEOYU DELİL OLARAK SUNDU

Düzce’ye gelen genç kız, otobüsten indikten sonra yaşadıklarını yengesine anlattı. H.B., yengesi Ş.K. ile Düzce Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği otobüsün yedek şoföründen şikayetçi oldu. Genç kız, taciz anlarına ilişkin çektiği videoyu da delil olarak sundu. Polis, ismi bilinmeyen yedek şoförün tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

 

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#Otobüs#Şoför#Taciz

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