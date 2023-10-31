Otobüs şoförü, yolcuları araçtan indirdi... Nedeni akıl alır gibi değil

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Korupark Metro İstasyonu ile Acemler Metro İstasyonu arasında sefer yapan B/17-A numaralı özel halk otobüsünün şoförü, konuşmalardan rahatsız olduğu gerekçesiyle otobüsü güzergahı üzerindeki durakta durdurup, yolcuların hepsini indirdi.

Kendisine tepki gösteren yolculara aldırış etmeyen şoför, boş aracın kapılarını kapatarak yoluna devam etti. Yolcular o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Görüntülerde, duraktaki yolcuların şoföre tepki gösterdiği, sürücünün ise ise boş otobüsle yoluna devam ettiği görüldü.

Görüntüler üzerine BURULAŞ’ın olayla ilgili iinceleme başlattığı öğrenildi.