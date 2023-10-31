×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Otobüs şoförü, yolcuları araçtan indirdi... Nedeni akıl alır gibi değil

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Otobüs#Bursa Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 15:58

Bursa'da, özel halk otobüsü şoförü, ‘çok konuştukları’ gerekçesiyle yolcuları araçtan indirip, seferine boş araçla devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Korupark Metro İstasyonu ile Acemler Metro İstasyonu arasında sefer yapan B/17-A numaralı özel halk otobüsünün şoförü, konuşmalardan rahatsız olduğu gerekçesiyle otobüsü güzergahı üzerindeki durakta durdurup, yolcuların hepsini indirdi.

Otobüs şoförü, yolcuları araçtan indirdi... Nedeni akıl alır gibi değil

Kendisine tepki gösteren yolculara aldırış etmeyen şoför, boş aracın kapılarını kapatarak yoluna devam etti. Yolcular o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Otobüs şoförü, yolcuları araçtan indirdi... Nedeni akıl alır gibi değil

Haberin Devamı

Görüntülerde, duraktaki yolcuların şoföre tepki gösterdiği, sürücünün ise ise boş otobüsle yoluna devam ettiği görüldü.

Otobüs şoförü, yolcuları araçtan indirdi... Nedeni akıl alır gibi değil

Görüntüler üzerine BURULAŞ’ın olayla ilgili iinceleme başlattığı öğrenildi.

Otobüs şoförü, yolcuları araçtan indirdi... Nedeni akıl alır gibi değil

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Otobüs#Bursa Haberleri

BAKMADAN GEÇME!