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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı

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Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı
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ESKİŞEHİR’de henüz kimliği tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförüne satırla saldırdı. Ensesinden yaralanan şoför Mustafa K., hastanede tedaviye alınırken polis kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Duraktan 26 GA 287 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı halk otobüsüne yolcu aldıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen şoför Mustafa Kızıldağ’a (43), henüz kimliği tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü küfür ederek iddiaya göre satırla saldırdı. Ensesinden yaralanan Kızıldağ, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Kızıldağ, kendisine satırla saldırdığı öne sürülen otomobil sürüsünden şikayetçi oldu.

Şüphelinin otomobilden küfür ettikten sonra otobüse gelip satırla saldırdığını anlatan halk otobüsü şoförü Mustafa Kızıldağ, “Tartışma olmadı, direkt geldi bana satırla saldırdı. Duraktan çıktım, kırmızı ışıkta durdum. Yanımda otomobille duruyordu, camı açık küfür etti, ‘neden yol vermedin’ diye. El frenini çekti, yanında bir kadın da vardı. Gelip bana saldırdı, satırla. Zaten ben duraktan çıkmıştım, uzaktaydı ki yakın olsa zaten yol verirdim. Şikayetçi oldum, emniyet gerekeni yapacak” dedi.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Kızıldağ’ın şikayeti üzerine otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olayın meydana geldiği Yunus Emre Caddesi’ndeki mobese ve güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

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