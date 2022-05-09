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Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

#Otobüs#Hastane#Şoför
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Bursa'da belediye otobüsü şoförü Niyazi Ateş, aracında rahatsızlanan yolcu Meral Y.’yi (38) güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

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Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Alanyurt- İnegöl seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan Meral Y., tansiyon düşmesine bağlı olarak fenalaştı. Meral Y.’nin baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, şoför Niyazi Ateş ise güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan Meral Y., tedaviye alındı. Meral Y. tedavisinin ardından taburcu edilirken, otobüsteki o anlar araç kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Görüntülerde şoför mahallinin arkasındaki koltukta oturan Meral Y.’nin fenalaştığı, diğer yolcuların da ona su ve şeker verdiği görülüyor. Kısa süre sonra baygınlık geçiren Meral Y.’nin oturduğu koltuktan düşmesi ayakta yolculuk yapan bir erkek tarafından engelleniyor.

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#Otobüs#Hastane#Şoför

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