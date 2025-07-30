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Otobüs şoförü kalp krizi geçirdi! Direksiyon başına geçen yolcu kazayı önledi

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#Gaziantep#Otobüs#Kalp Krizi
Otobüs şoförü kalp krizi geçirdi Direksiyon başına geçen yolcu kazayı önledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 11:58

Gaziantep'te özel halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç (60), direksiyon başında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Bu sırada bir yolcu, kontrolün kaybolduğu otobüsü durdurup olası kazayı önledi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 28 Temmuz sabahı, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Ahmet Kılınç, seyir halindeyken kalp krizi geçirip, sürücü koltuğundan düştü. Otobüsün kontrolü kaybolunca yolculardan biri direksiyona geçip aracı durdurarak olası kazayı önledi.

Otobüs şoförü kalp krizi geçirdi Direksiyon başına geçen yolcu kazayı önledi

İsmi öğrenilemeyen yolcu, otobüsü durdurduktan sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Ahmet Kılınç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otobüs şoförü kalp krizi geçirdi Direksiyon başına geçen yolcu kazayı önledi

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Kılınç'ın bir anda yere yığıldığı ve otobüsün kontrolden çıktığı görülüyor. Yolculardan birinin direksiyon başına geçip otobüsü durdurması ve diğer yolcuların panik anları da kayıtlarda yer alıyor.

Otobüs şoförü kalp krizi geçirdi Direksiyon başına geçen yolcu kazayı önledi

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#Gaziantep#Otobüs#Kalp Krizi

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