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Otobüs şoförü, güzergahını değiştirdi! Yolcu hayata yeniden tutundu

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#Otobüs Şoförü#Isparta#Hastane
Otobüs şoförü, güzergahını değiştirdi Yolcu hayata yeniden tutundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 13:15

Isparta'da özel halk otobüsü şoförü Musa Bayındır, güzergahını değiştirerek fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye götürdü.

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Olay, dün kent merkezinde meydana geldi. Musa Bayındır'ın kullandığı özel halk otobüsünde ayakta yolculuk yapan kadın fenalaştı. Düşen kadına, diğer yolcular yardım etmeye çalıştı.

Otobüs şoförü ise güzergahını değiştirerek yolcuyu Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yolculuk sırasında sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine şoför, hastane girişinde otobüsü durdurdu.

Otobüs şoförü, güzergahını değiştirdi Yolcu hayata yeniden tutundu

Şoför ve diğer yolcuların yardımıyla sedyeye alınan kadın, hastaneye götürüldü. Tedavi edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan olay, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.
Otobüs şoförü, güzergahını değiştirdi Yolcu hayata yeniden tutundu
Görüntülerde; otobüsün orta bölümünde ayaktaki kadının fenalaşması, diğer yolcuların müdahale etmesi ve şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye götürmesi yer aldı.

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#Otobüs Şoförü#Isparta#Hastane

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