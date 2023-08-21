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Dinlenme tesisinde akılalmaz olay! Otobüs şoförü 'bedava yemek' istedi, çıkan tartışma kavgaya dönüştü

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#Otobüs#Mola#Ücretsiz Yemek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 10:59

Aydın-Adıyaman seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü A.K., Denizli-Afyonkarahisar kara yolundaki bir dinlenme tesisinde verilen molada 'yolcu getirdim' diyerek tesisten ücretsiz yemek istedi. Çalışanların bu talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Olaya, aralarında A.K.'nin akrabalarının da olduğu yolcuların da karışmasıyla birlikte, tartışma kavgaya dönüştü. 6 çalışanın yaralandığı o anlar, güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.

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Olay, 16 Ağustos günü öğle saatlerinde Bozkurt ilçesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolundaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Aydın-Adıyaman seferini yapan özel bir firmaya bağlı yolcu otobüsü, dinlenme tesisinde mola verdi. İddiaya göre; otobüs şoförü A.K., mola verdiği tesisin lokantasına girip, müşteri getirdiğini, bu nedenle yemeği ücretsiz yemek istediğini söyledi. İş yeri çalışanları tarafından bu teklifi reddedilen A.K., kadın çalışanlara küfür ve hakaret etti.

Dinlenme tesisinde akılalmaz olay Otobüs şoförü bedava yemek istedi, çıkan tartışma kavgaya dönüştü

ŞOFÖRÜN AKRABALARI DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Olayı gören diğer çalışanlar ise duruma müdahale edip, A.K.'yi tesisten çıkardı. Bu sırada aralarında A.K.'nin akrabalarının da olduğu otobüs yolcuları tesisin lokantasına gitti. Çalışanlarla, otobüs yolcuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iş yeri çalışanlarından 6'sı çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otobüsteki 20 yolcu gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 6 çalışan olayın ardından hastaneye giderek, darp raporu alıp, kendilerine saldırdıklarını ileri sürdükleri kişiler hakkında polise şikayetçi oldu. Kavga, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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Dinlenme tesisinde akılalmaz olay Otobüs şoförü bedava yemek istedi, çıkan tartışma kavgaya dönüştü

'TESİSTEKİ BİR HEYKELLE USTAMIZIN BAŞINI YARALADILAR'

Tartışmanın para ödemeden yemek yemek isteyen şoförün bu talebinin geri çevrilmesi nedeniyle başladığını söyleyen tesis sahibi Birol Konak, "mola için tesisimizde duran şoförün ücretsiz yemek yeme teklifi çalışanlarımız tarafından kabul edilmeyince küfür ve hakaret etmeye başlıyor. Bunun üzerine diğer çalışanlar şoförü dışarı çıkarıyor. Ardından toplu olarak geliyorlar ve arkadaşlarımıza 'Sizi buraya gömeriz, kimse de çıkaramaz' deyip, küfredip, saldırıyorlar. Olayda, tesisteki bir heykelle ustamızın başını yaraladılar. Oğlumun da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Eğer parasının olmadığını söyleseydi, ikram ederdik ama zorla ve tehditle bedava yemek istedi. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değil. Kolluk kuvvetleri gereğini yaptı, teşekkür ediyoruz. Bu kişilerden şikayetçi olduk. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı" dedi.

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Dinlenme tesisinde akılalmaz olay Otobüs şoförü bedava yemek istedi, çıkan tartışma kavgaya dönüştü

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#Otobüs#Mola#Ücretsiz Yemek

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