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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 17:49 | Son Güncelleme:

Otobüs şoförleri, göçmen kaçakçılığı suçu ve cezası hakkında bilgilendirildi

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Otobüs şoförleri, göçmen kaçakçılığı suçu ve cezası hakkında bilgilendirildi
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OSMANİYE'de polisin yaptığı yol uygulamasında durdurulan otobüslerin şoför ve muavinleri, göçmen kaçakçılığı suçu hakkında bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmalarına yönelik, düzensiz göçmenlerle ilgili uygulama yapıldı. Düzensiz göçle mücadele ve kara yolunda usulsüz yolcu taşımacılığının engellenmesi kapsamında E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde yapılan uygulamada, doğu ve güneydoğu illerinden hareket eden ve Osmaniye'den geçen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler durduruldu. Görevli polisler, araç şoförlerine ve muavinlere, ülkeye illegal giriş yapan yabancı uyruklu kişiler ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Firma yetkilileri, mevzuatta belirtilen hususlara uyulmaması durumunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı belirtilerek, uyarıldı.

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