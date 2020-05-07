Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İller arası otobüsler ne zaman çalışacak?

Otobüsler ne zaman çalışmaya başlayacak? sorusu gündemde yer almaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme takvimini duyurdu. Buna göre, 7 ilde seyahat yasağı kaldırılacak, diğer illerde ise kısıtlama 20 Mayıs tarihinde ele alınacak. İşte, otobüs seferlerinin durumuyla ilgili detaylar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iller arası seyahat yasağı ile ilgili şunları ifade etmişti;

Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek. İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirler arası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, “tersine karantina” uygulanabileceği kaydediliyor.

Dolayısıyla bu bilgiler kapsamında 7 ilde iller arası otobüs yasağının başlayacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak konuyla ilgili ilerleyen günlerde değerlendirme yapılması bekleniyor. 15 gün süreyle şehirler arası seyahat yasağın uzatıldığı iller de ise otobüs seyahat kısıtlamasının ilerleyen haftalarda resmi makamlar tarafından ele alınması bekleniyor.