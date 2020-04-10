Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehirlerarası otobüsler ne zaman sefere başlayacak?

Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? sorusu, çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. Otobüs seferlerinin korona virüsü kapsamında kısıtlanmasının ardından, seyahat izin belgesi onayı ile bazı özel durumda olanların şehir dışına çıkılmasına izin veriliyor. Peki, şehirlerarası otobüs seferleri ne zaman normale döner? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

31 İLE GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelge İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla valiliklere gönderildi.

İçişleri Bakanlığının internet sitesinden duyurulan genelgeye göre, Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van'a tüm giriş ve çıkışlar bu gece saat 24.00'ten itibaren 15 gün süreyle durduruldu.

Bu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayanların belirtilen süre boyunca kentlerde kalmaları esas olacak.

İstisnai durumlarda giriş-çıkış

Bu 31 ile temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile giriş-çıkış yapabilecek.

Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecek.

Giriş ve çıkışları sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takacak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uyacak.

Yurt içinde ticari yük, yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacak.

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları, enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi veya sevk irsaliyesi ile bu illere giriş yapabilecek.

Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş-çıkışlar, bu durumu ispatlayan SGK kayıt belgesi, ikamet belgesi gibi evrakların ibraz edilmesi şartıyla gerçekleştirilecek.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar da görevli olduklarına dair belge veya kimlikle söz konusu illere giriş-çıkış yapabilecek.

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Alınan karar çerçevesinde otobüs seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.