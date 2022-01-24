Otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul Esenler Otogarı için Vali Yerlikaya'dan açıklama

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın (Salı) 08.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.