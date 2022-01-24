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Otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul Esenler Otogarı için Vali Yerlikaya'dan açıklama

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Otobüs seferleri iptal mi oldu İstanbul Esenler Otogarı için Vali Yerlikayadan açıklama

Otobüs seferleri iptal mi edildi sorusu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu açıklamanın akabinde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul Esenler Otogarı için Vali Yerlikaya'dan açıklama

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın (Salı) 08.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

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