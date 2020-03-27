Otobüs seferleri iptal edildi mi? Otobüsler çalışıyor mu? sorularına yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulmasına yönelik soru üzerine “ihtiyaç halinde bunun da yapılabileceğini belirten” Soylu, “Biz şehirler arası ve şehir içi trafiği ölçüyoruz. Yolcu otobüsü sayısını, yolcu sayılarını ölçüyoruz. Bunların hepsine ilişkin veriler elimizde. Şehirler arası yolcu otobüslerindeki azalma yüzde 73, yolcu sayısındaki düşüş yüzde 81'i buldu. Bu rakamları tek tek ölçüyoruz ve almamız gereken tedbirleri değerlendiriyoruz. “ dedi.

Otobüsler kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşımaya başladı.



İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

Kırklareli'nde şehir içi ve şehirler arası çalışan otobüsler, kapasitelerin yüzde 50'si kadar yolcu kabul ediyor.

Otobüslere binen kişiler, diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bırakılarak oturtuluyor.

Genelge ne diyor?



İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

Genelgede, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için, marketler ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçlarında ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Öte yandan, söz konusu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il, ilçe belediyeleri ile iş birliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması, uygulanması ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.