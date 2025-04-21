Otobüs sapığına 7 ay 15 gün hapis

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Genç kadının şikâyeti üzerine Emirhan A. hakkında, ‘teşhir suretiyle cinsel taciz’ suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu 84’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün ilk celsesi görülen duruşmada tutuksuz sanık Emirhan A., savunmasında özetle iddiaları reddetti. Şikayetçi A.Ü. ise “Yolculuk uzun olduğu için uyuya kalmışım. Uyandığım esnada sanığın bana bakarak cinsel organını teşhir ettiğini gördüm. Otobüste sadece ben ve sanık kalmıştık. O esnada korkup otobüsten indim” diye konuştu.

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Emirhan A.’nin, 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme hâkimi, sanık Emirhan A.’yı, ‘teşhir suretiyle cinsel taciz’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezası ertelenirken, 1 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına da karar verildi.