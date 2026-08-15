Otobüs saldırısında 11 yıl sonra tutuklama

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Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran yaralanmıştı. Olayın ardından Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Emre A., Nihat S., Murat D., Tayfun K. ve Yusuf Öksüz şüpheli olarak değerlendirildi. Ancak yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ağustos 2020’de şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

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DOSYA YENİDEN İNCELENDİ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026’da ‘Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın kurulmasının ardından faili meçhul dosyalar değerlendirmeye alındı. Soruşturma kapsamında 3 farklı GSM operatörüne ait 6 baz istasyonu yönünden yeni HTS ve baz analizleri yapıldı. Elde edilen yeni deliller üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden Yusuf Öksüz, Emiral A., Özgür E.ve Hakan H. yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf Öksüz, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sulh ceza hâkimliğince tutuklanırken, Hakan H., Emiral A. ve Özgür E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan firari şüpheli Özden Recep K.’yi arama çalışmaları da devam ediyor.