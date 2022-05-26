Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otobüs park halindeki otomobile çarpınca 5 araç çarpıştı

#Ankara#Çankaya#Kaza

Ankara'nın Çankaya ilçesinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan EGO otobüsü, park halindeki otomobile çarptı. Arka arkaya park edilmiş 5 otomobilin de birbirine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Cebeci Mahallesi, Cemal Gürsel Cadesi'nde meydana geldi. Kızılay yönüne giden EGO otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Otobüs park halindeki otomobile çarpınca 5 araç çarpıştı

Çarpmanın etkisiyle arka arkaya park edilmiş 5 otomobil de birbirine çarptı. Otobüsle birlikte 7 araçta hasar oluşurken, 2 otomobilin arasında kalan 1 kişi yaralandı.

Kaza yerine ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların arasında kalan yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüs park halindeki otomobile çarpınca 5 araç çarpıştı

Haberin Devamı

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otobüsün araca çarptığı ve zincirleme kazaya neden olduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Çankaya#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu
Lunadaki düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Eski günlere dönebilecek mi

Luna'daki düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Eski günlere dönebilecek mi?

#Luna

BAKMADAN GEÇME!

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu
Lunadaki düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Eski günlere dönebilecek mi

Luna'daki düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Eski günlere dönebilecek mi?

#Luna