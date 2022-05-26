Otobüs park halindeki otomobile çarpınca 5 araç çarpıştı

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Cebeci Mahallesi, Cemal Gürsel Cadesi'nde meydana geldi. Kızılay yönüne giden EGO otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arka arkaya park edilmiş 5 otomobil de birbirine çarptı. Otobüsle birlikte 7 araçta hasar oluşurken, 2 otomobilin arasında kalan 1 kişi yaralandı.

Kaza yerine ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların arasında kalan yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otobüsün araca çarptığı ve zincirleme kazaya neden olduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.