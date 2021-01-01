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POZANTI(Adana), (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Otobüs parası vermemek için TIR dorsesinde yolculuk ettiler

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Otobüs parası vermemek için TIR dorsesinde yolculuk ettiler
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MERSİN'den çalışmak için Kayseri'ye gitmek isteyen Suriyeli 13 göçmen, otobüs parası vermemek için gizlice girdikleri TIR dorsesinde yakalandı. Çalışma ve seyahat izinleri olduğu belirlenen göçmenler, TIR şoförünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Suriyeli 13 göçmen, çalışmak için gidecekleri Kayseri'ye otobüs parası vermemek için gizlice bir TIR’ın dorsesine bindi. TIR şoförü Mehmet A., Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verince, dorsede birilerinin olduğunu fark edip, polisi aradı. Sürücü, dorseyi kilitleyerek, göçmenlerin çıkmasını engellemeye çalıştı. Ancak göçmenler brandayı keserek, kaçmaya çalıştı.

Gelen polis ekipleri göçmenleri gözaltına aldı. Çalışma ve seyahat izinleri olduğu belirlenen göçmenler, sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

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