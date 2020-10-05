Otobüs, metro, tramvay, metrobüslerde HES kodu zorunlu mu? Toplu taşıma araçlarında HES kodu mecburiyeti

HES kodu zorunluluğu, sınavlar, şehirlerarası seyahat ve kamu kurumlarına giriş sonrasında oteller ve şehir içi ulaşım için de getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile şehir içi kullanımda bulunan toplu taşıma seyahat kartları ve HES uygulaması arasında entegrasyon kurulmasını istedi. Yayımlanan genelgede otellerin de HES kodu uygulamasına riayet edeceği bilgisi yer aldı. Peki, HES kodu zorunlu mu oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

HES KODU ZORUNLU HALE GELDİ

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelgede, şehiriçi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılan kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulaması arasında entegrasyon kurulmasını istedi.

Genelgeye göre, korona tanısı konulan ya da temaslı olan kişilerin kişisel seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Hasta ya da temaslı kişi böylelikle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Kullandığı tespit edilenlere de idari yaptırım uygulanacak

Bakanlığın valiliklere gönderdiği diğer genelgede ise konaklama tesislerinde HES kodu kontrolü uygulamasının zorunlu hale getirildiği belirtildi. Bugünden itibaren konaklama tesisleri için alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek. HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak

Öte yandan, koronavirüs tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri kapsamında 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması gereği oluşturulan 'misafir izolasyon odaları'na yerleştirilecek. Kurala uymayan konaklama tesisleri 10 gün süre ile kapatılacak.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak