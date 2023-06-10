Otobüs kuzenleri hayattan kopardı

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Bartın’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki 41 FM 830 plakalı yolcu otobüsü, önceki gece Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi yol ayrımında 34 BP 566 plakalı otomobile sağdan çarptı. Otomobil kazanın etkisiyle hurdaya dönerken otobüs yol kenarındaki bir restorana çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan Resul ve Göksel Baş isimli kuzenler itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Resul Baş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüsteki yolculardan hafif şekilde yaralanan 2 kişi ve otomobilde bulunan Göksel Baş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Göksel Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yolcu otobüsü sürücüsü Ahmet K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Resul Baş ve kuzeni Göksel Baş’ın cenazeleri, ilçeye bağlı Sandallar köyüne getirildi. Kuzenler için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kuzenlerin yakınları, cenazede güçlükle ayakta durabildi. İki kuzen, gözyaşlarıyla yanyana toprağa verildi.