×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otobüs köprü altında sıkıştı, trafik durdu

Güncelleme Tarihi:

#Otobüs#Köprü#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 17:29

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü köprü altına sıkıştı. Çalışmalar kapsamında lastiklerinin havası indirilen otobüs, geri hareket ettirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Haberin Devamı

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddede bulunan yüksekliği 3 metre 50 santim olan köprünün altından geçen ve tur amaçlı gelenleri taşıyan otobüs sıkıştı. Köprü altında sıkışan otobüs nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Çalışmalar kapsamında lastiklerinin havası indirilen otobüs, geri hareket ettirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüsün kurtarılmasının ardından trafik normale döndü.

Aynı köprüde daha önce de birçok kez araç sıkışmıştı.

Otobüs köprü altında sıkıştı, trafik durdu

Otobüs köprü altında sıkıştı, trafik durdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otobüs#Köprü#Mersin

BAKMADAN GEÇME!