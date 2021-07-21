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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Otobüs kaza yaptı! Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandılar

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Otobüs kaza yaptı! Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandılar

MALATYA'nın Darende ilçesinde, Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin taşındığı otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 Türk ve 1 Afgan yaralandı. Kazanın ardından kaçan Afganistan uyruklu 11 kişiden 9'u bahçede saklanırken yakalandı.

Kaza, sabaha karşı Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emin M. yönetimindeki 34 CGS 214 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Emin M. ve yedek sürücü Seyyid Ahmet H. ile Afgan uyruklu bir kişi yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye erleri tarafından sıkıştıkları otobüsten çıkarılıp, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralıların ifadeleri doğrultusunda, otobüsteki 11 Afgan kaçağın kaza sonrası kaçtığı belirlendi. Kazanın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçak göçmenlerden 9’unu bir bahçede saklanırken yakaladı. Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Otobüs kaza yaptı Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandılar

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