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Otobüs ile ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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#Trafik Kazası#Malatya#Havaalanı Yolu
Otobüs ile ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 22:31

Malatya'da otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi havaalanı yolu 2. OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Yeter (43) idaresindeki 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç, kent merkezi istikametine seyir halindeyken 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağına geldiği sırada havalimanı istikametine seyreden H.İ.C. (45) yönetimindeki 44 FK 630 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter (41) hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan A.B.G. (19) ve B.S E. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.İ.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#Trafik Kazası#Malatya#Havaalanı Yolu

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