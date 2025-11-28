×
Otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 07:33

Bayrampaşa’da seyir halinde olan bir otobüs, dönüşün yasak olduğu yerden döndüğü esnada otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01:00 sıralarında Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otobüs dönüş yasağının olduğu yerden dönüş yaptığı anda karşı yoldan gelen 34 HN 2458 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Gerçekleşen kazada otomobilin yolcu koltuğundaki vatandaş araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araç içerisinde sıkışan vatandaş kurtarılmaya çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin çalışmasının ardından sağ koltukta sıkışan vatandaş kurtarıldı. Olayda yaralanan otobüs şoförü ve otomobildeki 2 kişi bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Sağ koltukta sıkışan vatandaşın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şerit olmak üzere kapatarak çalışma başlattı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

