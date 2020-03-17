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DHA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 22:08,Son Güncelleme:/

Otobüs iki otomobile çarparak devrildi: 20 yaralı

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Otobüs iki otomobile çarparak devrildi: 20 yaralı
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Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü, kontrolden çıkarak iki otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada üç şoför ile otobüste bulunan 17 yolcu yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

 

Kaza, akşam saatlerinde Bahaeddin Nakıpoğlu Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Emre Duran (47) yönetimindeki 27 ABS 790 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden sürücüleri öğrenilemeyen 54 SE 533 ve 27 AER 869 plakalı iki otomobile çarparak devrildi. Kazada sürücüler ve otobüste bulunan 17 yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüsün içerisinde sıkışan yolcular olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs iki otomobile çarparak devrildi: 20 yaralı

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