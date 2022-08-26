Otobüs geçerken rögar çöktü

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Otobüsün ön lastikleri göçüğe düştü. Otobüs şoförü aracını geriye alıp yolcuları tahliye etti. Yolcular panik içerisinde kaçışırken, polis merkezinden gelen ekipler yolu trafiğe kapattı. Daha sonra çekici yardımıyla otobüs bulunduğu yerden çekilirken belediye ekipleri yolu düzeltmek için çalışma başlattı. Esnaf Mahmut Coşkun, “İETT otobüsü yoldan geçerken birden yol çöktü. Otobüsün tekerleği kaldı. Zor kurtardılar. Yolculardan heyecanlı bir şekilde bağırma sesi geldi. Polis arkadaşlarımız hemen geldiler, yardımcı oldular” dedi.