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Otobüs firmalarının bayram tarifesi cep yakıyor: Otobüs bileti uçağı solladı

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#Kurban Bayramı#Otobüs#Bilet
Otobüs firmalarının bayram tarifesi cep yakıyor: Otobüs bileti uçağı solladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

Kurban Bayramı öncesi talebin arttığı şehirlerarası otobüslerin bilet fiyatları uçak biletini geçti. 1 Haziran’da İstanbul’dan Dalaman’a otobüs bileti 1500 lirayken, aynı tarihte Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dalaman’a 550 liraya uçak bileti bulunuyor.

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Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte şehirlerarası otobüs bileti fiyatları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, otobüs bileti fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet ederek, uçak biletlerinin neredeyse iki katına ulaştığını belirtti. Kullanıcılar, bayram tatili ve yaz tatilinin yaklaşmasını fırsat bilen otobüs firmalarının bilet fiyatlarına zam yaptığını öne sürerek tepki gösterdi.

Otobüs firmalarının bayram tarifesi cep yakıyor: Otobüs bileti uçağı solladı

TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Otobüs bilet fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs firmaları 4 aylık periyotlar halinde Ulaştırma Bakanlığı’na fiyatlarını belirttiğini ancak bu süre içerisinde akaryakıt zamlarını ön gören firmaların yüksek fiyatla onay aldığını söyledi. Yüksek fiyatların normal günlerde uygulanmadığını yüzde 30 indirim ile biletlerin satıldığını vurgulayan Yıldırım, sadece bayramlarda ve tatil günlerinde firmaların tavan fiyatı uyguladığını açıkladı.

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‘MALİYETLER ARTIYOR’

Mustafa Yıldırım, artan akaryakıt fiyatları, otoban ve köprü geçiş ücretleri ve firmaların komisyon kesmelerinin fiyatlara yansıdığını belirtti. Firmaların internet üzerinden bilet satışı yaptıkları sitelere bakıldığında 1 Haziran’da İstanbul’dan Dalaman’a gidecek bir yolcu için 1500 liraya otobüs bileti varken, aynı tarihte Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dalaman’a 550 liraya uçak bileti bulunuyor. 10 Haziran’da ise 900 liraya uçak bileti bulunurken, aynı tarihte 1250 liraya otobüs bileti satıldığı görülüyor.

 

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#Kurban Bayramı#Otobüs#Bilet

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