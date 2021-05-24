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Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 24.05.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Otobüs durağında işlenen cinayetin ardından kan davası çıktı

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İstanbul'da otobüs durağında silahlı saldırı sonucunda öldürülen Metin Atay'ın bir sene öncesinde inşaat işçisi olduğu öğrenilen Abdurrahman D.'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı, bunun üzerine akrabası olan Ramazan Ç. tarafından intikam için saldırıya uğradığı belirlendi. Olay anı kameralara yansırken, şüpheli Ramazan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 20 Mayıs tarihinde Gürsel Mahallesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Ç.(19), geçtiğimiz sene akrabası Abdurrahman D.'yi (21) bıçakla yaralayan Metin Atay'ı (60) takibe alarak bir sene boyunca oturduğu yeri ve geçtiği caddeleri belirleyerek pusu planı kurdu. Öncesinde olay yerinde hazır bulunarak Metin Atay'ın otobüs durağına yaklaşmasını fırsat bilen şüpheli, yanında bulunan tabanca ile Atay'a 5 el ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ramazan Ç., hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma neticesinde şüphelinin Kağıthane'de bulunan bir adreste kaldığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli kullandığı silah ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ramazan Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otobüs durağında işlenen cinayetin ardından kan davası çıktı

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, çevrede bulunan diğer insanların paniklemesi ve hayatını kaybeden Metin Atay'ın yaralanma anı yer aldı.

Metin Atay'ın, bir sene öncesinde inşaat işçisi olduğu öğrenilen Abdurrahman D.'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı, bunun üzerine akrabası olan Ramazan Ç.'nin Atay'dan intikam almak istediği için öldürdüğü öğrenildi.

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