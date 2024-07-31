×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otobüs durağında iğrenç olay! Görüntülerdeki şahıs adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Otobüs Durağı#Taciz
Otobüs durağında iğrenç olay Görüntülerdeki şahıs adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 15:07

Eskişehir'deki bir otobüs durağında yanında bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulunan Murat K. (20), bu anların cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ndeki bir otobüs durağına gelen Murat K., yanında otobüs bekleyen bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulundu. Bunu gören çevredekiler, bu anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede yayılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.  

Otobüs durağında iğrenç olay Görüntülerdeki şahıs adliyeye sevk edildi

CİNSEL TACİZ SUÇLAMASIYLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kimliği tespit edilen Murat K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat K. işlemlerinin ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor. 

Haberin Devamı

Otobüs durağında iğrenç olay Görüntülerdeki şahıs adliyeye sevk edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Otobüs Durağı#Taciz

BAKMADAN GEÇME!