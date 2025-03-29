×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otobüs bileti satışları arttı

Güncelleme Tarihi:

#Otobüs Bileti#Bayram Yoğunluğu#Otobüs Ek Sefer
Otobüs bileti satışları arttı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 07:00

RAMAZAN Bayramı’nın okulların ara tatiline denk gelmesi dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlik yaşanıyor. Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini aktaran Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, “22 bin olan otobüs sefer sayısı, özel günlerde 27 bine kadar çıkıyor” dedi.

Haberin Devamı

Bayram süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı planladıklarını ifade eden Yıldırım, özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını, aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin de bulunduğunu dile getirdi.

KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk başladı. Otogarın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun bayramın 1’inci gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Otobüs firması yetkilileri geçen yıla göre otogardaki hareketlilikten memnun olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, da ‘Bir kural, bir ömür’ notuyla bayram öncesi uyarıda bulundu. Yerlikaya, “2019-2024 yılları arasındaki Ramazan ve Kurban bayramları tatillerinde günde ortalama 642 trafik kazası meydana geldi. Aşırı hızdan kaçınalım” ifadesini kullandı.   

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otobüs Bileti#Bayram Yoğunluğu#Otobüs Ek Sefer

BAKMADAN GEÇME!