Otobüs bileti satışları arttı

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Bayram süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı planladıklarını ifade eden Yıldırım, özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını, aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin de bulunduğunu dile getirdi.

KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk başladı. Otogarın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun bayramın 1’inci gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Otobüs firması yetkilileri geçen yıla göre otogardaki hareketlilikten memnun olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, da ‘Bir kural, bir ömür’ notuyla bayram öncesi uyarıda bulundu. Yerlikaya, “2019-2024 yılları arasındaki Ramazan ve Kurban bayramları tatillerinde günde ortalama 642 trafik kazası meydana geldi. Aşırı hızdan kaçınalım” ifadesini kullandı.