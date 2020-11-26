Otobüs bekleyen kadına dehşeti yaşattı: Ağlıyorum, kendimi durduramıyorum

Olay, 24 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden eve gitmek üzere ayrılan N.G., otobüse binmek için durağa geldi. Bu sırada iddiaya göre N.G., kendisini elle taciz ettiğini öne sürdüğü E.K.'ye vurmaya başladı. Olayın ardından kaçan E.K., çevredekilerin de yardımıyla devriye gezen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Denizevleri Polis Merkezi'ne götürülen E.K., ifadesinin ardından serbest kaldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.



İşten çıkıp eve gitmek için durağa geldiği sırada böyle bir olay yaşandığını anlatan N.G., "Arkamı durağa verip otobüslerin geldiği yöne doğru bakıyordum. Kapişonum örtüktü ve arkamı hiçbir şekilde görmüyordum. Birinin yakınıma gelerek kalçama dokunduğunu hissettim. İlk başta arkamı dönüp bakamadım. Sonra önüme geçtiğinde bir erkek olduğunu fark ettim. Aşırı derecede yavaş yürüyordu. Dokunup kaçmak gibi bir eylemin içinde bulunmadı. Gayet yavaş şekilde yürüyordu. Ben de kendimi kaybettim ve ona vurmaya başladım. 'Ne yaptım ben sana ne vuruyorsun abla?' gibi şeyler söylemeye başladı. Bir süre sonra elimden kaçtı. Sonra yanıma birisi geldi, ona vurduğumu görmüş. Nedenini sorunca, beni taciz ettiğini söyledim. O da yakalamak için peşinden koştu ve polisler geldi. Karakola gittik ifade vermek için. Serbest kaldığını öğrendim" dedi.



'AĞLIYORUM, KENDİMİ DURDURAMIYORUM'



Şüphelinin elindeki poşetin sol elinde olduğunu anlatan N.G. "Ben ise onun sağ tarafındaydım. Ayrıca poşet değmiş olsa, bacağıma veya baldırıma değerdi. Direkt olarak kalçama değmezdi” diye konuştu.



Psikolojisinin bozulduğu iddia eden N.G., “Bugün işe gelirken, bu durağın karşısında indim. Burayı görünce tekrar aklıma geldi. Çok büyük bir fiziksel bir şeye maruz kalmamış olsam da psikolojimi derinden etkiledi. Dünden beri ağlıyorum, kendimi durduramıyorum" ifadelerini kullandı.