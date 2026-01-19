Otobüs bagajında taşıdılar! Zabıta ekipleri otogarda ele geçirdi, hepsi imha edildi

Haberin Devamı

Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (TAŞTİ) Büyükşehir zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Afyonkarahisar’dan Tarsus’a getirilen 8 koli içerisindeki yaklaşık 300 kilo sucuğun bulunduğu ambalajların tahriş ve ürünlerin sağlıksız koşullarda olduğu belirlendi. Zabıta ekiplerinin yine TAŞTİ içerisinde yürüttüğü denetimlerde, bir başka otobüs firmasına ait araçta da 2 koli çiğ köfte ürününün soğuk zincirden uzak şekilde taşındığı tespit edildi. Konuyla ilgili Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü’ne de bilgi verilerek, ürünlere tutanakla el konuldu. Menşei belli olmayan ve insan sağlığı açısından tehlike arz ettiği belirlenen ürünler, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Sağlıksız ürünlerin taşındığı yolcu otobüsü firmalarına da cezai işlem uygulandı.

Haberin Devamı

‘ÜRÜNLERİN HALK SAĞLIĞINA ZARARLI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR’

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Amiri Mehmet Durmaz, “Yolcu otobüslerinin, bu şekilde menşei belli olmayan gıda ürünlerini taşıması yasaktır. Rutin kontrol ve denetimlerimizi yapıyoruz. Otobüs firmalarına gerekli ikaz ve uyarılarda bulunuyoruz. Normalde sucuk ürünlerinin soğuk hava zinciri şeklinde taşınması lazım. Firmaların, üreticilerin menşeini, irsaliyesini ve kime ait olduğunu belirtmesi lazım” dedi.

Yapılan denetimlerde ürünlerin menşei belli olmadığından, irsaliyesi ve kime ait olduğu bilinmediğinden dolayı tutanakla muhafaza altına aldıklarını kaydeden Durmaz, “İlçe Tarım Müdürlüğü’ndeki gıda mühendisimiz ve veteriner hekimlerle görüşerek gerekli bilgi akışını sağladık. Neticede bu ürünlerin halk sağlığına zararlı olduğu, onlarında görüşleri alınarak tespit edilmiştir” diye konuştu.

‘GIDA ÜRÜNLERİNİN NAKLİYESİNİN BU ŞEKİLDE YAPILMASI UYGUN DEĞİL’

Haberin Devamı

Başka bir yolcu otobüsünde de aynı şartlarda çiğ köfte taşındığının tespit edildiğini vurgulayan Durmaz, “2 koli içerisinde çiğ köftenin olduğunu tespit ettik. Çiğ köftenin de soğuk hava zincirinde taşınması lazım. Otobüs firmalarının ,ürünleri bu şekilde taşıması uygun değil. Menşei belli olmayan, faturasız ürünleri, Alo 185 Teksin üzerinden bize bildirirseniz, bize bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Market alışverişlerinde de ürünün faturasını mutlaka alın. Son kullanma tarihi geçmiş veya şüpheli ürünlerin tespitinde bu faturalar büyük önem taşıyor. Böyle bir durumda Alo 174 Gıda Hattı’nı veya Alo 185 Teksin’iarayarak ihbarda bulunmanız bizim için yeterlidir” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı