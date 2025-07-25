Otobüs arızasından sonra feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

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Kaza, Ankara-Kırıkkale yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, Topçam Turizm’e ait 25 yolcu taşıyan 06 BD 081 plakalı otobüs arızalandı. Arızaya bakmak için yol kenarında duran otobüse arkadan gelen 06 DAN 119 kamyonet çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin ilk çalışmalarının ardından kamyonettekiler sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekibinin ilk incelemelerinin ardından araç sürücüsü B.C. ve yolcu H.T.’nin olay yerinde öldüğü tespit edilirken A.Ş. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Ayrıca, kazanın ardından kazayı öğrenen acılı baba, 07 ABS 10 plakalı otomobiliyle olay yerine geldiği sırada takla atarak hafif yaralandı. Sağlık ekibince baba da hastaneye sevk edildi.

Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.